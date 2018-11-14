(Özel) Anne ve bebek faciadan kıl payı kurtuldu

Ataşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen anne ve bebeği, cadde üzerinde hızla gelen otomobilin çarpmasından 1 saniye ile kurtuldu. Anne ve bebeğin kurtulma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 7 Kasım çarşamba günü saat 19.50 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı bir şekilde cadde üzerinde seyir eden 34 YM 4616 plakalı araç sürücüsü Hakan Ş. hızını alamayarak yolun karşısına geçen anne ve bebeğine çarpmaktan son anda kurtuldu. Anne ve bebeği kazadan 1 saniye ile kurtulurken, Hakan Ş. aynı yol üzerinde seyir halinde bulunan 42 DKZ 23 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Hakan Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarparak durabildi.

400 kilogramlık malzeme caddeye savruldu

Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrildi. Devrilen direk cadde üzerindeki markete zarar verdi. Marketteki yaklaşık 400 kilograma yakın kuru ve yaş meyve ile sebzeler caddeye savruldu. Marketin tabelasında da maddi hasar meydana geldi.

Elektrik direği bir kişinin başına düştü

Kaza sonrasında her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise elektrik direğindeki cam malzemesi ve marketin tabela parçalarının başına isabet etmesi nedeniyle hafif yaralandı. Olay yerine 112 Acil ekipleri gelerek, yaralı vatandaşa ve sürücülere ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve bebeğin ölümden döndüğü anlar kamerada

Kaza öncesi yolun karşısına geçmek isteyen bebek arabalı bir kadın, hızla gelen aracın altında kalmaktan 1 saniye ile kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bebek arabalı kadın yolun karşısına geçmek istiyor. Kadının sağ tarafından gelen aşırı sür'atli bir otomobil kadını sıyırarak önce bir otomobile daha sonra yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpıyor.

Olay sonrasında Hakan Ş. isimli sürücünün ehliyeti olmadığı öğrenilirken kazada maddi zarara uğrayan işletme sahibinin sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi.