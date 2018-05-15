Annesinin isteğiyle teslim olduğunu anlatan zanlı, yaptıkları için pişman olduğunu söyledi.

Antalya’nın Kemer ilçesi Merkez Mahallesinde restoran sahibi Necmi Atalay’ın (40) yanında pide ustası olarak işe başlayan Burak İnan(26) 3 gün sonra gece saatlerinde gelerek iş yerinde bulunan çelik kasayı alarak kayıplara karıştı. Burak İnan, izini kaybettirerek İstanbul’a geldi. İstanbul’a geldikten sonra annesiyle konuşan İnan, pişman oldu. İhlas Haber Ajansı muhabirine röportaj veren İnan, ardından Taksim’deki polis noktasına giderek teslim oldu. Polis ekiplerine durumu anlatan İnan’ın Genel Bilgi Taraması yapıldı. Yapılan tarama sonucunda İnan’ın kasa hırsızlığından arandığı ortaya çıktı. Daha sonra İnan, çağrılan polis ekipleri ile Taksim Polis Merkezine götürüldü.

Hırsızlık olayını anlatan Burak İnan, “Antalya Kemer’de çelik kasa hırsızlığından aranmaktayım. Yalnız ‘şahıslar 65 bin lira vurgun yaptı’ demişler. Ama böyle bir şey yok. Evet, ben bu çelik kasa hırsızlığını işledim. Herkes duysun sadece 4 bin 850 TL para aldım. Bunu ben tek başıma işledim, çete işi değildir. Tek başıma bütün işleri işledim” dedi.

“Anam istediği için ben teslim oldum”

Annesinin isteği üzerine teslim olduğunu söyleyen İnan, “Ben yakalanmazdım, anam istediği için ben teslim oldum. Annem dedi ki, ‘Git oğlum teslim ol. Çoluğun var, çocuğun var’ dedi bana. Ben anamı hayatta kırmadım, kıramam da. Anamı kırmadım anam teslim ol dedi ben de teslim oluyorum. Ben hakkımı adalete bırakıyorum. Ben Cumhurbaşkanımızdan inşallah bir yasa verir de affederler. Biz sokakta yatan insanlarız. Biz sokakta yaşıyoruz. Bütün kader mahkumları af bekliyor. Ben teslim oldum ya! Pişmanım, ben yaptığıma pişmanım. Allahım bana haram lokmaları göstermesin. Haram lokmayı hayatta yemem. İki tane çocuğum var” diye konuştu.

Annesini arayıp teslim olduğunu söyledi

Yapılan röportaj sonunda annesini telefonla arayarak polise teslim olacağını söyledi. Daha sonra Burak İnan, Balo Sokakta bulunan uygulama noktasına giderek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin Genel Bilgi tarama yapması üzerine kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan İnan, Taksim Polis Merkezine götürüldü. Polis merkezinde İnan’ın işlemleri devam ediyor.