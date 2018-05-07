Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 09:20

(Özel) Apartmandaki ayakkabıları çöp poşetine doldurup böyle çaldı

Sultangazi’de kapısını bıçakla açarak apartmana giren hırsız, 50 çift ayakkabıyı çöp poşetine doldurup çaldı.

(Özel) Apartmandaki ayakkabıları çöp poşetine doldurup böyle çaldı

07 Mayıs 2018 09:20

Hırsızın ayakkabıları sırtına yükleyip çaldığı o anlar kameralara yansıdı.


Hırsızlık olayı, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 02.50 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallelinin kabusu haline gelen ayakkabı hırsız gece saatlerinde bir binaya geldi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, elinde poşetle apartmanın girişine geldi. Buradan cebinden çıkarttığı bıçakla kapıyı açan hırsız ardından içeriye girdi. Tek tek katları gezen hırsız 50 çift ayakkabıyı çöp poşetine doldurdu. Yaklaşık 7 dakikada apartmandaki tüm ayakkabıları çalan hırsız, poşeti sırtına yükledikten sonra apartmandan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Ayakkabı dolu poşeti sırtına yükleyip gitti


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsız elinde poşetle apartmanın önününe geliyor. Cebinden çıkarttığı bıçağı kapının arasına sokan hırsız, saniyeler sonra kapıyı açarak içeriye giriyor. Hırsız ardından çaldığı ayakkabıları doldurduğu poşetle apartmandan ayrılıyor. Poşeti sırtına yükleyen hırsız daha sonra uzaklaşıyor.


Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızlıkla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç