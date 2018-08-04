(Özel) Ardahanlı Melike Taşçı’ya Tuzla Kaymakamı’ndan destek sözü

Küçük kızı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, 6. sınıf öğrencisi Melike’nin tedavisi süresince özel eğitim alarak arkadaşlarından geri kalmayacağı sözünü verdi.

Ardahan’da geçtiğimiz yıl kardeşinin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan ve felç olan Melike Taşçı’nın İstanbul’a tedavisine devam ediliyor. Tuzla Devlet Hastanesinde tedavisi süren Melike’yi, Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Çalışır’a ziyaretinde Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Bozhalil ve ekibi eşlik etti. Melike’nin yatmaktan vücudunda oluşan yaraların da iyileşmeye başladığı öğrenildi.

Kaymakam’dan küçük kıza eğitim sözü

Kaymakam Çalışır’ın kendisini ziyaret etmesinden ve tedavi masraflarını karşılamasından memnun olan küçük Melike, Kaymakam Çalışır’a bir buket çiçek verdi. Bunun üzerine duygulanan Kaymakam Çalışır, Melike’nin elini öperek teşekkür etti. 6.sınıf öğrencisi olan Melike’ye tedavisi süresince özel eğitim alarak arkadaşlarından geri kalmayacağı sözünü veren Kaymakam Çalışır, daha sonra küçük Melike’nin anı defterine duygularını yazdı.

"Devlet olarak yavrumuzun tedavisini sağlayacağız"

Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, "Melike kızımızın son durumunu yerinde görmek ve öğrenmek için ziyarette bulunuyoruz. Çocuğumuzun tedavisini devlet olarak biz üstlendik. Maddi olarak gelirlerinin olmadığını tarafımıza bildirdiler. Biz de devlet olarak yavrumuzun tedavisini sağlayacağız. Yavrumuza Allah’tan acil şifalar diliyorum" dedi.