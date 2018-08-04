Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 09:23

(Özel) Ardahanlı Melike Taşçı’ya Tuzla Kaymakamı’ndan destek sözü

Ardahan’da kardeşinin oynadığı tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan ve felç olan Melike Taşçı’nın tedavisine İstanbul’da devam ediliyor.

(Özel) Ardahanlı Melike Taşçı’ya Tuzla Kaymakamı’ndan destek sözü

04 Ağustos 2018 09:23

Küçük kızı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, 6. sınıf öğrencisi Melike’nin tedavisi süresince özel eğitim alarak arkadaşlarından geri kalmayacağı sözünü verdi.


Ardahan’da geçtiğimiz yıl kardeşinin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan ve felç olan Melike Taşçı’nın İstanbul’a tedavisine devam ediliyor. Tuzla Devlet Hastanesinde tedavisi süren Melike’yi, Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Çalışır’a ziyaretinde Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Bozhalil ve ekibi eşlik etti. Melike’nin yatmaktan vücudunda oluşan yaraların da iyileşmeye başladığı öğrenildi.



Kaymakam’dan küçük kıza eğitim sözü


Kaymakam Çalışır’ın kendisini ziyaret etmesinden ve tedavi masraflarını karşılamasından memnun olan küçük Melike, Kaymakam Çalışır’a bir buket çiçek verdi. Bunun üzerine duygulanan Kaymakam Çalışır, Melike’nin elini öperek teşekkür etti. 6.sınıf öğrencisi olan Melike’ye tedavisi süresince özel eğitim alarak arkadaşlarından geri kalmayacağı sözünü veren Kaymakam Çalışır, daha sonra küçük Melike’nin anı defterine duygularını yazdı.



"Devlet olarak yavrumuzun tedavisini sağlayacağız"


Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, "Melike kızımızın son durumunu yerinde görmek ve öğrenmek için ziyarette bulunuyoruz. Çocuğumuzun tedavisini devlet olarak biz üstlendik. Maddi olarak gelirlerinin olmadığını tarafımıza bildirdiler. Biz de devlet olarak yavrumuzun tedavisini sağlayacağız. Yavrumuza Allah’tan acil şifalar diliyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç