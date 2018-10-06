(Özel) Ardahanlı Melike yaralarından kurtuldu

Ardahan'da kardeşinin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan ve felç olan Melike Taşçı'nın Tuzla Devlet Hastanesinde yapılan tedavisi tamamlandı. Bir süre daha fizik tedavi görecek olan Melike'ye hastane personeli pasta keserek veda etti.

Ardahan'da geçtiğimiz yıl kardeşinin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu omuriliği zedelendiği için yatağa mahkum olan Melike Taşçı'ya İhlas Haber Ajansının haberi üzerine yardım eli uzatılmıştı. Yayınlanan haber sonrasında yaşadığı ortamın steril olmadığı ve dokuların kendini yenilemediği için açık yaralarında ağrıları olan Melike'nin tedavisini Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Bozhalil hemen cevap vererek tedavisini üstlenmişti. Tuzla Devlet Hastanesinde tedavi edilen Melike'ye Genel Cerrahi Kliniğinde özel bir oda verilmişti. Tedaviye olumlu cevap veren Melikenin vücudundaki derin yaraları 4 aylık tedavi süreci sonunda iyileşti. Taburcu olan Melike bir süre daha fizik tedavisine devam ettikten sonra tamamen iyileşmiş olacağı öğrenildi.

Hastane personelinden melikeye veda pastası

Yaraları iyileşen Melike geçtiğimiz gün hastaneden taburcu oldu. Taburcu olmadan önce hastane personeli Melike'ye pasta keserek veda etti. Pastayı üfleyen Melike'nin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Pastayı Melike'ye Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Bozhalil elleriyle yedirdi. Daha sonra hastane personeli ile vedalaşan Melike ve hastaneden ayrıldı. Hastane personeli ise; Melike'yi evinde ziyarete gideceklerini söyledi.

“Melike gidiyor diye üzülüyoruz alışmıştık, bundan sonrada beraber olacağız”

Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Bozhalil, ”Melike kızımız hastanemize 4 ay önce geldi vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar vardı. Hastanemizde yaralara bakımları yapıldı. Şuanda taburcu yapıyoruz. Hastanemizde yattığı müddetçe gerek Tuzla Belediyesi gerek Kaymakamlık gerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve basın mensupları yakın ilgi gösterdi. Yatış sürecinde eğitimleri devam etti. Bundan sonra fizik tedavisi devam edecek. Milli Eğitim izinde katkılarıyla eğitime evde devam edecek ve bugün aramızdan gidecek. Tabi üzülüyoruz alışmıştık melikeye bundan sonrada yine beraber olacağız” diye konuştu.