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21 Mayıs 2018 09:35

(Özel) Arnavutköy’de kulübe ve araç alev alev yandı

Arnavutköy’de bir kulübe ve yanındaki araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

(Özel) Arnavutköy’de kulübe ve araç alev alev yandı

21 Mayıs 2018 09:35

Vatandaşların büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Yangın, önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy Boğazköy Yunus Emre Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde cadde üzerindeki kulübe ve yanındaki araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını kısa sürede büyümesiyle kulübe ve araç alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem kulübeye hem de araca müdahale etti. Vatandaşların büyük korku yaşadığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Kulübenin ve aracın kül olduğu yangında bir binanın da dış cephesi zarar gördü.




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