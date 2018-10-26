(Özel) Arnavutköy'de sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada

İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerine müşteri gibi gelen hırsız, ihtiyaç sahipleri için para toplanan sadaka kutusunu çaldı. Güpegündüz sadaka kutusunu çalan hırsız güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Arnavutköy Ayasofya Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonu satışı yapan bir iş yerine müşteri kılığında gelen şüpheli, dükkan içerisinde bulunan sadaka kutusunu gözüne kestirdi. Dükkan sahibinin diğer müşteriyle ilgilendiği sırada dükkanı süzen hırsız, dükkan sahibinden cep telefonu için bir kulaklık istedi. İş yeri sahibinin kulaklık getirmek için arkaya gitmesini fırsat bilen şüpheli, sadaka kutusunu alarak iş yerinden çıkıp kayıplara karıştı.

Hırsızın rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti

Şüpheli şahsın ihtiyaç sahipleri için biriktirilen sadaka kutusunu rahat tavırlarla önce koltuk altına alması ardından da dükkandan ayrılması bu kadarına pes dedirtti. Dükkan sahibi içeriye geldikten sonra müşteriyi bulamaması üzerine durumdan şüphelenerek kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarından sadaka kutusunun çalındığını gören iş yeri sahibi, hırsızın yakalanması için Arnavutköy Polis Amirliğine bağlı ekiplere durumu bildirdi. Ekipler hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Sadaka kutusunun çalınma anı kamerada

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin dükkana müşteri kılığında geldiği görülüyor. İş yerini kısa sürede süzen şüpheli, dükkan sahibinden cep telefonu için kulaklık istiyor. Dükkan sahibinin arka tarafa geçtiği sırada şüphelinin sadaka kutusunu tek hamlede çaldığı görüntülere yansıyor.