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26 Mayıs 2018 10:03

(Özel) Arnavutköy’de su tankeri üst geçitten aşağıya uçtu: 2 yaralı

İstanbul Arnavutköy’de seyir halinde olan su tankeri, henüz bilinmeyen bir nedenle üst geçitten aşağıya uçtu.

(Özel) Arnavutköy’de su tankeri üst geçitten aşağıya uçtu: 2 yaralı

26 Mayıs 2018 10:03

Kazada yan yatan tankerin içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır mevkii belediye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde seyir halinde olan su tankeri sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bariyerleri aşarak üst geçitten aşağı uçtu. Kazada tanker sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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