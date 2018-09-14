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(Özel) Atatürk Havalimanı'ndan taşınmasından ilk anları böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Yeni Havalimanı’na büyük göç başlıyor.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Yeni Havalimanı'na büyük göç başlıyor. Havalimanı'nda bulunan çok sayıda malzeme tırlara yüklendi. Tırların kısa süre içerisinde yola çıkması bekleniyor.


Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma işlemleri bugün başlıyor. Havalimanı'nda bulunan Pushback malzemeleri, bagaj malzemeleri ve merdivenler tırlara yükleme işlemi başladı. Havalimanı'na çok sayıda tır girerken, malzemeler tıra yüklendi. Taşınmanın ilk bölümü başlarken, tırların yola çıkması bekleniyor.

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