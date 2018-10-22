(Özel) Atık malzemelerden birer sanat eseri üretiyorlar

Büyükçekmece'de emekli dört arkadaşın atık malzemelerden ürettiği maket, minyatür ve rölyefler görenleri hayran bırakıyor.

Büyükçekmece'de emekli dört arkadaş çeşitli atık malzemeleri kullanarak çeşitli maket, minyatür ve rölyefler yapıyorlar. Büyükçekmece Belediyesi tarafından tahsis edilen Tepecik Nejat Uygur Kültür Merkezi'nde bulunan atölye de üretilen bu eserler görenleri büyülüyor. İlk olarak 69 yaşındaki emekli kaptan pilot Nihat Kalpakçı'nın başladığı bu kursa daha sonra 56 yaşındaki emekli albay Dr. Ahmet Kovancı, 55 yaşındaki emekli bankacı Caner Küçükyılmaz ve 60 yaşındaki çimento fabrikasından emekli Özden Ceyhan katılmış. Yaklaşık on iki senedir devam eden bu kursu ikinci bir meslek olarak nitelendiriyorlar.

Dileyen vatandaşlar Tepecik Kültür Merkezi'ne giderek beğendikleri eserleri satın alabiliyorlar. Ayrıca verdikleri kurslarla el sanatlarının gelişmesine katkı sağlayan dört arkadaş, kendilerine tahsis edilen atölye için Büyükçekmece Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür etti.

Çok çeşitli malzemeleri kullanarak eserler ürettiklerini dile getiren Nihat Kalpakçı “ Burada minyatür, maket ve rölyef olmak üzere üç bölümde el sanatları üzerine çalışıyoruz. Genelde atık malzemeleri, çöpleri veya atılmak üzere olan malzemeleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız eserlerde marangozların talaşlarını yeşil boyayarak çimen elde ediyoruz. Yine yatakların içerisinden çıkan süngerleri kırpıp, boyayarak ağaçların yapraklarını elde ediyoruz. Telleri kullanarak ağaç gövdelerini elde ediyoruz. Fırtınalı havalarda atılan şemsiyelerin tellerini kullanarak yaptığımız evlerin yağmur oluklarını ve su borularını elde ediyoruz “ dedi.

“ Emekli olmadan önce ‘Acaba ne yapabilirim?' diye böyle bir kursa iştirak ettim ”

Kendilerine atölye tahsis ettiği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür eden Kalpakçı “ Şu anda dört kişi olarak bu atölyede çalışıyoruz. Tabi kursa gelmek isteyenler olduğu takdirde onları da kabul edip, kurs veriyoruz. Ben 12 senedir bu işi yapıyorum. Ben daha önce askerdim. Emekli olmadan önce ‘Acaba ne yapabilirim?' diye böyle bir kursa iştirak ettim. Boş zamanımı değerlendirmek için bu kursu aldım. Biz belediyeden kurs vermek üzere atölye talep ettik. Belediye bize yer tahsis etti. Başkan Hasan Akgün'e de bize böyle bir yer verdiği için teşekkürlerimizi iletiyoruz “ dedi.

“ Bir terapi oluyor bizim için ”

Emekli olduktan sonra hobi olarak bu işe başladığını söyleyen Özden Ceyhan “ Minyatür eserler yapıyorum. Daha çok iç mekanlar üzerine çalışıyorum. Atık malzemeler, elimize geçen her türlü metal, plastik, ahşap malzemeleri değerlendirerek bu eserleri ortaya çıkarıyorum. Doğaçlama olarak çalışıyorum. Daha önce çimento fabrikasında çalışıyordum. Emekli olduktan sonra hobi olarak bu işe başladım. Bir terapi oluyor bizim için. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Atık malzemeleri değerlendiriyoruz ve bu gibi eserleri ortaya çıkarıyoruz. Sayın Dr. Hasan Akgün'ün sanata ve sanatçıya verdiği değerle böyle bir atölye de çalışma imkanına sahip olduk. Kendisine teşekkür ediyorum “ dedi.