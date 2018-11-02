(Özel) ATV'ye çarpan motosiklet böyle takla attı

Yeniköy'de sahil yolundan caddeye çıkan sürücünün kullandığı ATV'ye, kuryelik yapan motosikletli genç çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet, sürücüsünün üstüne düştü. Vatandaşların yardımıyla üstünden motosikleti kaldırılan genç yaralanırken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeki Günel sahilde balık tuttuktan sonra 34 DZ 2054 plakalı ATV'sine bindi. Sahil yolundan caddeye giren Günel idaresindeki ATV'ye o esnada seyir halinde olan Soner Daşdemir yönetimindeki 09 AAC 841 plakalı motosiklet çarptı. Çarpma sonucunda takla atan motosiklet, Daşdemir'in üzerine düştü. ATV sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar ise olay yerine gelerek gencin motosikletini üstünden kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gencin üstüne düşen motosikleti vatandaşlar kaldırdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, trafik normalde seyrettiği esnada ATV sürücüsü sahil yolundan caddeye doğru geliyor. Yoldan çıktıktan sonra sürücü bir anda caddeye giriyor. ATV'ye o esnada seyir halinde olan motosikletli kurye çarpıyor. Genç çarpmanın etkisiyle motosikletiyle beraber takla atıyor. Kaza sonrası vatandaşlar gencin yanına doğru koşuyor. ATV sürücüsü ise sadece arkasına bakarak, düşen oksijen tüpünün demirini yerine koyuyor. Vatandaşlar ise gencin üstündeki motosikleti kaldırıyor.

Motosikletli genç kazayı ucuz atlattı

Kaza sonra ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Düşmenin etkisiyle göğüs kafesinde daralma olan ve eklem yerlerinde yaralanan genç tedavisinin altından taburcu edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, ATV sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

“Astım hastasıymış ve oksijen tüpüyle geziyormuş”

Motosikleti üstüne düşen Soner Daşdemir, “Ben motosiklete bindim, çıkarken okul taşıtının oradan ATV çıkınca fark edemedim. Frene basamayınca bir anda vurdum. Adamın sinyal verdiğini ve sahilde nasıl çıktığını görmedim. ATV sürücüsü sahilden yavaş çıkmış, astım hastasıymış ve oksijen tüpüyle geziyormuş. Ona vurunca ben takla attım, motosiklette üstüme düştü. Eklem yerlerimde biraz yara var ve sert bir şekilde yere düştüğüm için göğüs kafesimde daralma var. Daha hızlı olsaydım şu an burada olmazdım” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı.