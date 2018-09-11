(Özel) Av bayii değil cephanelik

Adeta cephaneliği andıran av bayinin sahibinin ise 2011 yılında polislikten ihraç edilen ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Fatih G. olduğu anlaşıldı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrasında Tuzlada'ki bir av bayiinde çok sayıda silah olduğunu belirledi. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler, av bayiine baskın düzenledi.

Yapılan baskında, 30 tane faturasız ve ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 500 tane çeşitli silahlara ait şarjör, 13 bin tane mermi, ruhsatlı ve ruhsatsız toplam 20 silah, binlerce av fişeği ve havai fişek ele geçirildi.

Av bayinin sahibin ise 2011 yılında polislikten ihraç edilen ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Fatih G. olduğu anlaşıldı.Öte yandan baskın anı kameralarca saniye saniye kaydedildi. Görüntüler Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin operasyonu ve ele geçirilen çok sayıda silah görülüyor.