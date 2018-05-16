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16 Mayıs 2018 10:24

(Özel) Avcılar’da minibüsteki tehlikeli yolculuk kamerada

Avcılar’da bir minibüs kapısı açık bir şekilde yolcuların canını tehlikeye atarak ilerledi.

(Özel) Avcılar’da minibüsteki tehlikeli yolculuk kamerada

16 Mayıs 2018 10:24

Bazı yolcular kapıdan sarkarken, şoförün yolcuların canını hiçe saydığı o anlar da saniye saniye başka bir sürücü tarafından görüntülendi.


Avcılar Tahtakele’de kapısı açık vaziyette tıka basa yolcuyla ilerleyen minibüs görenleri şaşkına çevirdi. Sabah saatlerinde 34 M 5054 plakalı minibüs adeta faciaya davetiye çıkardı. Minibüs sürücüsü kapıdan dışarı sarkan yolculara aldırış etmeden tehlikeli bir şekilde ara sokaklarda ilerledi. Minibüs ara ara dengesini kaybederek sallanmaya başlasa da şoför buna aldırış etmeden yolcuların canını hiçe sayarak ilerlemeye devam etti. Minibüsteki yolcuların tehlikeli yolculuğu ise; başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.




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