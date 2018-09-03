Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 17:11

(Özel) Avcılar’da okul önü uyuşturucu satıcılığına neşter

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Okul Timi (M.

(Özel) Avcılar’da okul önü uyuşturucu satıcılığına neşter

03 Eylül 2018 17:11

O.T) ekipleri, yakın zamanda açılacak okul sezonu öncesi, bir ilkokulun önünde satışa hazır ’fişek’ halde uyuşturucu maddeyle birlikte 1 şüpheliyi de yakaladı.


2018-2019 sezonu öncesi Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Okul Timleri (M.O.T.), okul çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini artırdı. Edinilen bilgiye göre, bir ilkokulun önünde şüpheli görülen vatandaşı takibe alan Avcılar M.O.T. dedektifleri Y.Ç.’ye kimlik kontrolü yapmak istedi. Y.Ç. polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre süren kovalamaca sonrası yakalan Y.Ç.’nin üzerinden 20 fişek eroin tabir edilen uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucu maddeyi öğrencileri kandırarak satacağı düşünülen Y.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri için polis merkezine getirilen Y.Ç. sorulan soruları yanıtsız bıraktı.


Öte yandan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı M.O.T. ekipleri geçtiğimiz yılda okul çevresindeki çalışmalarıyla gündeme gelmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç