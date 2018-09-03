(Özel) Avcılar’da okul önü uyuşturucu satıcılığına neşter

O.T) ekipleri, yakın zamanda açılacak okul sezonu öncesi, bir ilkokulun önünde satışa hazır ’fişek’ halde uyuşturucu maddeyle birlikte 1 şüpheliyi de yakaladı.

2018-2019 sezonu öncesi Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Okul Timleri (M.O.T.), okul çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini artırdı. Edinilen bilgiye göre, bir ilkokulun önünde şüpheli görülen vatandaşı takibe alan Avcılar M.O.T. dedektifleri Y.Ç.’ye kimlik kontrolü yapmak istedi. Y.Ç. polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre süren kovalamaca sonrası yakalan Y.Ç.’nin üzerinden 20 fişek eroin tabir edilen uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucu maddeyi öğrencileri kandırarak satacağı düşünülen Y.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri için polis merkezine getirilen Y.Ç. sorulan soruları yanıtsız bıraktı.

Öte yandan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı M.O.T. ekipleri geçtiğimiz yılda okul çevresindeki çalışmalarıyla gündeme gelmişti.