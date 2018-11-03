(Özel) AVM'de film sahnesi gibi hırsızlık

Esenyurt'ta bulunan AVM'ye gelen Mısırlı Amr Hasan Sharafeldın ve ailesinin bir miktar altını ile 25 bin dolar dövizi alışveriş yaptıkları esnada çalındı. Film sahnelerini aratmayan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Esenyurt'ta bulunan ünlü bir Alışveriş Merkezi'nde yaşandı. Bir süre önce Türkiye'ye yaşamak için gelen Mısırlı Sharafeldın ailesi mağazaya girdi ve alışveriş için kıyafetlere bakmaya başladı. Sharafeldın ailesi Türkiye'de ikametgah sahibi olmadığı için iddiaya göre paralarını ve altınları bankaya koyamadı. Yanlarında bir miktar altın ve 25 bin dolara yakın döviz bulunan aile evlerinde de güvenemedikleri için paralarını yanlarını aldı. Anne Dına Sharafeldın çocukları için kıyafet baktığı esnada yanlarına müşteri kılığında şüpheli kadınlar yaklaştı. Hırsızlık şüphelisi kadın, mağdurların yanında asılı bulunan monta uzanarak elindeki montla Dına Sharafeldın'ın önüne perdeleme yaptı ve eşyaların içinde bulunan çantayı aldı. Hırsızlı şüphelisi kadın çantayı diğer suç ortaklarına verdi. Kısa sürede çantanın içinin boşaltan şüpheliler daha sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar çantayı aldıkları alışveriş sepetine koyarak mağazadan çıktı. Eve gelen Dına Sharafeldın çantasının içindeki eşyalarının olmadığını görünce eşi ile birlikte polise başvurdu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için titiz bir çalışma başlattı.

“Bir ay sonra kira ödeyemez hale geleceğiz”

Belinin sakat olduğunu ve tüm birikimlerinin çalındığını ifade eden Amr Hasan Sharafeldın yaşanan olayı kendilerine yardımcı olan Mehmet Beytut aracılığı ile anlatarak, “Yaşanan olay sonrası tekrar alışveriş merkezine gittik ve oradan kamera kayıtlarını istedik. Kamera kayıtlarını da emniyetten aldığımız kağıt sayesinde aldık. Mısır'daki varlıklarımızın tamamını sattık. Bundan sonraki süreçte Türkiye'de kalacağız. Ama şu anda her şeyimiz gitti, bütün varlığımız gitti. Bir ay sonra kira ödeyemez hale geleceğiz. Kendisi de rahatsız” dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Yanlarındaki çocukla çantayı çalan şüpheli kadınlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, Mısırlı ailenin alışveriş yaptıkları anlar görülüyor. Görüntülerin devamında ise, alışveriş sepeti içinde bulunan çantayı almak için birinci şüpheli kadının monta bakma bahanesi ile elindeki mont ile Dına Sharafeldın'ın önünü perdelediği sonrasında el çabukluğu ile çantayı alıp diğer suç ortağına verdiği görülüyor. Diğer suç ortağı ise elbiselerin yanındaki koltuğa oturup aynı şekilde kendini kamufle ederek çantanın içini boşaltıp etrafı gözetliyor. Bir süre sonra çantayı boşaltan şüpheli kadınlar yine aynı taktikle çantayı aldıkları yere bırakarak mağazadan ve alışveriş merkezinden çıkıyor.