(Özel) Avrasya Tüneli'nin girişindeki trafik çilesi havadan görüntülendi

Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası girişinde akşam saatlerinde başlayan ve kilometrelerce uzanan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Son günlerde etkisini gösteren yağışlı hava ve iş çıkışı saatindeki trafik yoğunluğu birleşince Avrasya Tüneli girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiği olumsuz etkileyen bir başka nedense Avrasya Tüneli başında bulunan arama noktası oldu. Aramadan geçen araçların tek şerit halinde Avrasya Tüneli'ne giriş yapması araç kuyruklarının yaklaşık 5 kilometreye kadar ulaşmasına neden oldu. Trafik yoğunluğu sahil hattını da olumsuz etkilerken, sürücülerin trafik çilesi havadan görüntülendi.