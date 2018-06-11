Sancaktepe’de 8 Haziran tarihinde 5 yaşındaki D.K,. annesi Serpil Uzer’in gözü önünde babası tarafından kaçırılmıştı. Eski eşi M.R.K.’ya engel olmak isteyen Serpil Uzer, otomobille metrelerce sürüklenerek kol ve bacaklarından yaralanmıştı. Olayın ardından düzenlenen operasyonla kurtarılan 5 yaşındaki D.K.’yı annesi Serpil Uzer’e teslim eden polis ekipleri, baba M.R.K.’yı ise gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı. Kararın ardından Serpil Uzer, adliyeye gelerek avukatıyla birlikte eski eşinin serbest bırakılmasına ilişkin itiraz edeceklerini söyledi.

“Adalet yerini bulsun”

Uzer, “Savcı beyle de görüştüm. Şikayetçiyim, zaten beni bu hale getirdikten sonra, çocuğumu kaçırdıktan sonra. Hiçbir şey olmamış gibi serbest bırakıldı. Bununla alakalı olarak tekrardan geldim, görüştüm. Yarın tekrardan avukatımla da görüşeceğim. Tekrardan şikayette bulunacağım. D.K.’nın da Çocuk Büroda ifadesine başvuruldu pedagog eşliğinde. İnşallah bundan sonrası için de tutuklanır ve cezasını alır. Adalet de yerini bulur inşallah” dedi.

“Sesimi de duyarlar inşallah, artık gerçekten yeter” diyen Uzer, “5 senedir sustum, sesim çıkmadı. Ama bana bunu yapmayacaktı. Bu kadar canımı yakmayacaktı benim. Bundan sonra ben susmayacağım ama. Bunu herkese söylüyorum. Gerçekten yeter. Can güvenliğimiz yok bizim. O dışarıda şuan serbestken bizim can güvenliğimiz yok. Onun tutuklanmasını ve ceza almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.