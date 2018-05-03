Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 09:07

(Özel) Bacak bacak üstüne atan motosiklet sürücüsünün adeta bir kahvesi eksik

TEM Otoyolu’nda bacak bacak üstüne atıp bir eliyle de motosikletin kontrolünü sağlamaya çalışan sürücü, görenleri şaşkına çevirdi.

(Özel) Bacak bacak üstüne atan motosiklet sürücüsünün adeta bir kahvesi eksik

03 Mayıs 2018 09:07

Adeta bir kahvesi eksik olan sürücünün rahat tavırları, diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.


TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde 34 LA 1295 plakalı motosikletiyle bacak bacak üstüne atarak trafikte seyir halinde olan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Umursamaz sürücünün tek elle direksiyon kullandığı anlar seyir halinde olan diğer sürücüleri şaşkına çevirirken, ara sıra da cep telefonunu kontrol etmesi “pes artık” dedirtti. Adeta bir kahvesi eksik olan sürücünün rahat tavırları başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün bacak bacak üstüne atarak ilerlediği ve bir eli ile motosikletin kontrolünü sağladığı görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
25
°
C
  • Cuma
    25°C
  • Cumartesi
    23°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç