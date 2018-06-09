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09 Haziran 2018 10:34

(Özel) Bağcılar’da arı istilası

Bağcılar’da başıboş arılar cadde üzerinde bulunan bir mağazanın kolonuna sığındı.

(Özel) Bağcılar’da arı istilası

09 Haziran 2018 10:34

Caddeyi işgal eden binlerce arı, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.


Bağcılar Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın kolonunun içerisine yaklaşık 3 ay önce binlerce bal arısı gelerek yaşamaya başladı. Uzun süredir kolonun içinde yaşayan arılar bugün bilinmeyen bir sebepten dolayı adeta caddeyi istila etti. Mağaza kolonuna 2 ayrı yerden girerek bir arada uçuşan binlerce arı görenleri şaşkına çevirdi.


“2 vatandaş başıboş arılardan zarar gördü”


Dükkanın bulunduğu yoldan geçen 2 vatandaş ise bal arıları tarafından sokulunca vücutlarının çeşitli yerlerinde şişkinlikler meydana geldi. Dükkan sahibi ve çevredeki esnaflar durumun açıklığa kavuşması için gereken yerleri aradıklarını ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını iddia etti. Arıların mağazanın kolonunun her iki tarafında da uçuşmaya devam etmesi esnafı çaresiz bıraktı.


"İnsanlar buradan tedirgin geçiyorlar”


Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Abdurrahman Üşümüş, “Bu arılar 3 aydır buradalar, normalde kolonun alt tarafında duruyorlardı şimdi dışarıya çıkıp yukarıda toplanmaya başladılar. Yetkili mercileri aradık ama kimsenin telefonuna ulaşamadık, geleceklerini söylüyorlar ancak gelen yok. Burada arılar her tarafımızı çevirdiler bir şey de yapamıyoruz. Bu kolonun dışında gözükenlerin 3 ya da 4 katı kadar içeride var. Biz de tam ne olduğunu bilmiyoruz ancak bal arısı olabilir, bir yerden mi kaçtılar geldiler artık bilemiyoruz. Bugün de buradan geçen 2 kişi arılar sokmuşlar. İnsanlar şimdi buradan geçerken tedirgin geçiyorlar. Dükkanların önünden geçen olmuyor arılardan korktukları için. Bizler artık gelen yardımcı olan olmadığı için arılara da zarar vermeden bir çözüm yolu bulacağız” şeklinde konuştu.




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