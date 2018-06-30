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30 Haziran 2018 14:49

(Özel) Bahçelievler’de korkutan iş yeri yangını

İstanbul Bahçelievler’de bir kafede çıkan yangın, iş yeri çalışanlarını sokağa döktü.

(Özel) Bahçelievler’de korkutan iş yeri yangını

30 Haziran 2018 14:49

Yangını söndürmeye çalışan iş yeri çalışanları yoğun dumandan etkilendi.


Yangın, saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin alt katında bulunan mutfak bölümünde çıkan. Edinilen bilgiye göre mutfak kısmında kızgın yağın alev almasıyla başlayan yangın, paniğe neden oldu. İş yeri çalışanları yangını su dökerek söndürmeye çalıştı. Kızgın yağa dökülen su ile daha çok büyüyen yangın bütün mutfağı sardı. Kafe içerisinde bulunan müşteriler koşturarak dışarı kaçarken, iş yeri çalışanları yangına müdahale etmeye çalıştı. Yoğun duman altında bulunan iş yerine giremeyen çalışanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



1 saat sonra kontrol altına alındı


Olay yerine gelen Siyavuşpaşa ve Kocasinan itfaiye amirliğine bağlı ekipler iş yerinin çevresine güvenlik şeridi çekti. İGDAŞ ekipleri de olay yerine gelerek gaz akış sistemini keserek olası bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Kafe içerisine giren itfaiye ekipleri önce duman tahliyesi yaptı ardından alt katta bulunan mutfağa ulaşarak yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışması ve duman tahliyesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen iş yeri çalışanları bölgedeki en yakın sağlık birimlerine sevk edildi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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