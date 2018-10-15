İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Bahçelievler'de piyasa değeri 30 bin lira olan sahte içki ele geçirildi

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, ilçede bir adrese yaptığı operasyonda, piyasa değeri 30 bin lira olan sahte alkol ele geçirdi.

Operasyon esnasında adreste bulunan bir kişi gözaltına alındı.


Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığını tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 30 bin lira olan sahte içki, boş içki şişesi, şişe kapağı ve etiket ele geçirildi. Operasyon esnasında adreste olan bir kişi de gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.