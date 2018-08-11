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11 Ağustos 2018 09:09

(Özel) Bahçelievler’de uyuşturucu kullanan genç yürekleri burktu

İstanbul Bahçelievler’de uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen bir genç yürekleri burktu.

(Özel) Bahçelievler’de uyuşturucu kullanan genç yürekleri burktu

11 Ağustos 2018 09:09

Önce ayakta durmakta güçlük çeken gencin daha sonra bilinçsizce caddede koştuğu anlar kameralara yansıdı.


Olay, Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Mitatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Molla Gürani Camii yanında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir genç uyuşturucunun etkisiyle cami yanında kendinden geçti. Gencin uzun bir süre ayakta durmakta güçlük çektiği ve cadde kenarındaki korkuluklara tutunduğu görüldü. Bir süre sonra korkuluklara tutunmadan ayakta duran genç cadde üzerinde yürümeye başladı.


Daha sonra aniden caddede koşmaya başlayan gencin yürekleri yakan hali cep telefonu kameralarına yansıdı.




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