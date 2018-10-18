(Özel) Bahçelievler'deki dehşet evinin sahibi konuştu

Bahçelievler'de 14 yaşında bir kızın vurularak öldüğü evin sahibi Abdurrahman Dağ olayın öncesine ait bilgiler paylaştı. Cinayetin işlenmesinden iki hafta önce evde oturanları Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayet ettiğini ifade eden Dağ, “Eve giren çıkan belli değil, bunlardan şüphelendik diye şikayet ettik. Polis serbest bıraktı” dedi.

Geçtiğimiz Salı günü Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Gündoğan Sokakta uyuşturucu partisi yapılan bir evde 14 yaşındaki Fatma Ç., isimli bir kız çocuğu vurularak ölmüştü. Olayın ardından da 7 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“Evdekileri olaydan iki hafta önce polise şikayet ettik”

Olayın yaşandığı evin sahibi Abdurrahman Dağ, olayın öncesine ilişkin bilgiler paylaştı. Olaydan iki hafta önce evdekileri Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerine şikayet ettiğini ifade eden Abdurrahman Dağ, “Biz olayı bilmiyoruz. Biz daireyi kiraya verdik. Yaklaşık iki hafta önce kardeşim bunları şikayet etmiş. Eve giren çıkan belli değil, şüphelendik diye. Ben de bu arkadaşları Cuma günü çağırdım. Evi boşaltın dedim. Kira zaten vermiyorlardı. Polis işlem yaptı, serbest kaldılar. Tekrar oturmaya devam ettiler. Şuanda evim kapalı” diye konuştu.