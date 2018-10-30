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(Özel) Bakırköy'de oto galeriye böyle kurşun yağdırdılar

Bakırköy Florya’da bir oto galeriye kurşun yağdıran motosikletli saldırganlar kameralara yansıdı.

Bakırköy Florya'da bir oto galeriye kurşun yağdıran motosikletli saldırganlar kameralara yansıdı. Olayda bir kişi ayağından yaralanırken, polis her yerde motosikletli saldırganları arıyor.


Edinilen bilgilere göre olay dün öğle saatlerinde Şenlikköy'de yaşandı. Motosiklet ile bir oto galerinin önüne gelen iki kişi bir süre bekledi. Ardından zanlılardan biri belindeki silahı çıkartarak galeriye kurşun yağdırdı. Saldırının ardından şahıslar motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan saldırıda iş yerinde çalışan Kutay Tolga Aydoğan ayağından hafif yaralandı. Olay sonrasında iş yeri çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.


Saldırı anı kamerada


Şenlikköy'de gündüz vakti yaşanan dehşet anları, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde motosikletli iki kişi galerinin önüne gelerek duruyor. Bir süre sonra sürücünün arkasında oturan şahıs, silahı çıkartarak kurşun yağdırmaya başlıyor. Zanlılar ardından olay yerinden kaçıyor.


Galeride inceleme yapan polis ekipleri, kaçan motosikletli saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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