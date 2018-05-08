(Özel) Baklava isteyip kaşla göz arasında cep telefonunu çaldı

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 11.10 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir hırsız sabah saatlerinde Mehmet Büyüktaş’a ait çiğ köfte dükkanına geldi. İçeride bir süre gezinen hırsız, masanın üzerinde şarja takılı cep telefonunu gördü. Bunun üzerine hırsız, iş yeri sahibi Büyüktaş’a dönerek baklava istediğini söyledi. O esnada adamın arkasını dönmesini fırsat bilen hırsız, kaşla göz arasında bin 500 lira değerindeki cep telefonunu çalarak arka cebine koydu. Hırsız ardından baklavayı almayarak iş yerinden ayrıldı. Hırsızın rahat tavırları “bu kadarına pes” dedirtirken o anlar kameralara yansıdı.

Kaşla göz arasında telefonu çaldı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsız iş yerinden içeriye giriyor. İçeride bir süre gezinen hırsız, masanın üzerinde cep telefonunun olduğunu fark edince iş yeri sahibi yaşlı adama bir şeyler söylüyor. Adam da baklavayı alıp tabağa koyuyor. Adamın arkasını dönmesini fırsat bilen hırsız cep telefonunu çalıyor. Kapıya yönelen hırsız ardından baklavayı almadan iş yerinden uzaklaşıyor. Olayın ardından iş yerine gelen Büyüktaş’ın oğlu Veysel Büyüktaş, masada cep telefonunu göremeyince güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. Telefonunun hırsız tarafından çalındığını gören Büyüktaş, görüntülerle birlikte Çağlayan Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Babasının boşluğundan yararlanıp cep telefonunu çalmasına öfkelenen Büyüktaş, hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyor.

"Hırsızın bulunmasını istiyoruz”

İş yeri sahibinin oğlu Veysel Büyüktaş, "Sabah saatlerinde babam dükkanı açtıktan sonra hırsız içeriye giriyor. Babama, ‘Abi tatlı var mı?’ diyor. Babamın da evet cevabını vermesinin ardından hırsıza 5 liralık tatlı yapıyor. Hırsızın tatlıyı tabağa koy demesinin ardından babam da tabağa koyuyor. Çıkarken de 200 lira uzatıyor ama vermeyip çıkıyor. Sonra babam cep telefonunun olmadığını fark ediyor. Ben gelince kameraları açıp inceliyorum. İnceleyince hırsızlığı görüyorum ve görüntüyü sosyal medyada paylaşıp herkese yaydım. Bu adamın bulunmasını istiyorum. O gün karakola 4 kez gitti, babam artık illallah etti. Ben hırsızı bulursam hırpalayacağım dedim, memur da bulursan bize getir dedi. Yakalanmasını istiyoruz, telefonun değeri bin 500 liraydı, yeni almıştım ve babama hediye etmiştim” ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.