Cenazede Özlem Demir Yalın’ın aile yakınları, Yalın’nın cenazesinin bulunduğu duvak örtülü tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Geçtiğimiz gün Aydın’nın Söke ilçesindeki düğün sonrası balayı tatili için yola çıkan Ferhat Yalın ve Özlem Demir Yalın çiftinin içerisinde bulunduğu otomobil, Germencik ilçesi yakınlarında bir tıra çarparak kaza yapmıştı. Kaza sonrası otomobilin içerisinde bulunan Özlem Demir Yalın hayatını kaybederken, eşi Ferhat Yalın ve beraberindeki iki kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Özlem Demir Yalın için baba ocağı Kınalıada’da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Özlem Demir Yalın’nın Babası Kerim, dedesi Şaban ve kardeşleri Özcan ile Özkan Demir, aile yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Öğle ezanının okunmasının ardından Kınalıada Camii’nde kılınan cenaze namazıyla Özlem Demir Yalın son yolculuğuna uğurlandı. Namaz sonrası aile yakınları tarafından omuzlanan Özlem Demir Yalın’nın cenazesi, cenaze arabasına konularak Kınalıada Mezarlığına götürüldü.