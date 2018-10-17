(Özel) Bankta çocuklar gibi dokuztaş oynadılar

Sultanbeyli'de bir grup yaşlının bankta oynadıkları dokuztaş oyunu, ilgiyle izlendi. Birbirleri ile kıyasıya yarışan yaşlıların çevresinde kısa sürede kalabalık bir grup oluştu.

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda toplanan bir grup yaşlı, genellikle çocukların oyunu olarak bilinen “dokuztaş” oyununu oynadı. Birbirleri ile kıyasıya yarışan yaşlıların çevresinde kısa sürede kalabalık bir grup oluştu. Yoldan geçenler de merakla oyunu izlemeye başladı. Oyunculardan Erzurumlu İsmail Aktaş, bu oyunun Doğu'da yaygın olduğunu söyledi. Eskiden yaşlıların bu oyunu çok oynadığını belirten Aktaş, “Eski yaşlıların oyunu. Oyun bazen 3-5 dakika, bazen 15-20 dakika sürüyor. Bazen de hiç bitmiyor” dedi.

Dokuztaşın dama benzeri bir oyun olduğunu belirten bir izleyici de, “Kimin beyni çalışıyorsa o işi götürür” sözleri ile oyunu özetledi.

Dokuztaş oyunu

Dokuz adet taşla oynanan ve taşların yerleri ile yürütme yolları çizgilerle gösterilen oyun, “dokurcun” olarak da biliniyor.

Oyun, özellikle oyuncak mağazalarında satılıyor. Oyunda her oyuncu yatay ya da dikey olarak taşlarını üçlü yapmak için uğraşıyor. Taşların üçlü yapılmasına “per” adı veriliyor. Çapraz yapılan perlerin hiçbir anlamı bulunmuyor. İki taşı kalan oyuncu kaybediyor. Taşlar kilitlenirse oyun tahtası üzerinde taşlar sayılıyor, fazla taşı olan oyunu kazanıyor. Taşlar eşitse kazanan kura ile belirleniyor.