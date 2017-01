(ÖZEL) Batıkan Manço 74’üncü yaş gününde babasını anlattı:

Türkiye’nin efsane sanatçılarından Barış Manço’nun 74. yaş gününde küçük oğlu babasına olan özlemini dile getirdi. Barış Manço’nun vefat ettiği sırada 15 yaşında olan oğlu Batıkan Manço, ölüm haberi ile hayatının altüst olduğunu, “Kamyon çarpmışa döndüm” sözleriyle anlattı. Usta sanatçının Kadıköy’deki müzeleştirilen evi de 2016 yılında 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. Manço’ya doğum gününde sokaktan da şarkılarıyla mesaj gönderildi.



Barış sevgisi hiç dinmedi

2 Ocak 1943 yılında dünyaya gözlerini açan Barış Manço bugün aramızda olsaydı 74 yaşında olacaktı. Usta sanatçı ‘Bir insan ne zaman bahsedilmekten vazgeçerse o zaman ölmüş sayılır’ sözüyle yıllara rağmen hala aramızda. Aradan geçen 18 yıla rağmen sanatçının şarkıları 7’den 70’e herkesin dilinde. Müzikle uğraşan Doğukan Manço’nun yanı sıra şimdilerde Kadıköy’de kendi kafesini işleten Batkıkan Manço, ailenin kameralara daha uzak durduğu en küçük ferdi. 18 yıl boyunca babasına olan saygı ve sevginin hiç eksilmeden devam ettiğini bundan da büyük gurur duyduğunu belirten Manço; “Bu yıl 18 yıl olacak. Fakat hiçbir zaman dinmeyen bir sevgi alaka gördük her zaman. En çok gururlandığımız kısımda Barış Manço’yu hiç tanımamış çocuklar bile şarkıları ezbere söylüyorlar ”dedi.



“Babamı boykot ederdim”

Müzikle uğraşmasının yansıra yaptığı televizyon programlarıyla çocukların sevgilisi olan Manço’yu, küçük oğlu o dönemlerde çok kıskandığını anlattı. Batıkan Manço programdaki çocuklardan babasını kıskandığı için programa başvuru yaptığı dönemi şu sözlerle anlattı; “ Adam Olacak Çocuk programı ilk başladığı zamanlarda ben ve abim boykot edermişiz hiç televizyonu açmazmışız. Abim odayı terk edermiş ben arkamı dönermişim ama yine de dinlermişim. Benim babama her zaman hayranlığım vardı. Ne zaman televizyonda görsem radyoda duysam oturur izlerdim dinlerdim. Adam olacak çocuğa katılma talebinde bulundum. Doğukan’ın yaşı kurtarmıyordu ama ben katıldım. Geçenlerde kaydını izlemiştik. Domates biber patlıcan şarkısını domates biber salça diye değiştirmiştim. Programa katılacak kadar şanslıydım.”



“Sanata dair ne yapılıyorsa çok çabuk harcanıyor”

Asıl mesleği Grafik Tasarım ve Animasyon olan Manço yeni projeler üzerinde çalıştığını fakat Türkiye’de sanatın hak ettiği değeri bulmadığından yakındı. Manço projelerine yönelik; “Aklımdan geçen kısa kısa animasyonlar filmler var fakat bu işin tam olarak değeri henüz Türkiye’de anlaşılamadığı için onu yapmak için biraz daha vakit bekliyorum. Çünkü sanat dalında çok sağlıklı bir yolda gidemiyoruz. Çünkü sanata dair ne yapılıyorsa çok çabuk harcanıyor. Ama sanat olamayan ne varsa da insanların dilinden düşmüyor ne yazık ki ”ifadelerini kullandı.



Müze gece 00.00’a kadar açık olacak

Sanatçının yaşadığı ev 2010 yılında Kadıköy Belediyesi ve Manço ailesi iş birliği ile müzeye dönüştürüldü. Doğum gününde sanatçıyı ve ailesini yalnız bırakmak istemeyenler Manço’yu müzede ziyaret edebilir. Batıkan Manço vatandaşları müzeye davet ederek; “Müze 12’ye kadar açık oluyor tüm sevenleri ile birlikte bizde burada bulunuyoruz. Bizleri bu önemli günde yalnız bırakmamaları bizler için en güzel hediye ”dedi.



200 bin ziyaretçi

Şarkıları kuşaktan kuşağa aktarılan sanatçının Kadıköy’de bulunan müzesine yoğun ziyaretçi akını var. Müze sorumlusu Sırma Çelik yurt içi ve yurt dışından çeşitli ziyaretçileri ağırladıklarını belirterek, “Müze açıldığı tarihten günümüze kadar 200 bin civarında ziyaretçimiz gelmiş oldu. Aylık 3 bin civarında ortalama ziyaretçi sayımız var. Hem yurtiçinden hem yurt dışından çok fazla ziyaretçimiz var. Anadolu yakasına gelen her kişi buraya uğramadan gitmiyor ”dedi.

Kimi şarkısını söyledi kimi de “iyi ki doğdun” dedi

Hayranları doğum günü mesajlarıyla Manço’yu yalnız bırakmadı. Sokakta bazı vatandaşlar rahmetle andı bazıları ise şarkılarıyla sanatçıya seslendi. Sevenlerinin mesajlarında şu sözler vardı:

“İyi ki doğmuş iyi ki tanımışız. Keşke daha uzun yaşasaydı.”

“Televizyondan da olsa tanımış olmak bizim için büyük mutluluk.”

“Çok seviyoruz onu Allah rahmet eylesin. Onun gibi sanatçının bir daha geleceğini zannetmiyorum.”

“İyi ki doğmuş, iyi ki bizim memleketimizin sanatçısı olmuş.”

“Hem gelecek kuşaklara hem geçmiş kuşaklara etki etmiş bir sanatçı. Annemizden babamızdan hep duyuyoruz. Saygıyla anıyoruz. İyi ki doğdun Barış Manço.”

“Eşsiz bir sanatçıydı. Yıllarca müziğini dinledik. Nur içinde yatsın.”

“torunum bayram sabahı onun şarkılarını açıyor. ‘Hadi anane kalkalım Barış Manço söylüyor’ diyor. Kaliteli bir adamdı. Adam gibi adamdı. Nurlar içinde yatsın.”

“Aramızdan kayboldu ama kalbimizde yaşıyor.”

“Ruhuna rahmet okuyorum. Doğum gününde ona dua gönderiyorum.”

“Nur içinde yatsın. Onun şarkıları iyi büyüdük.”