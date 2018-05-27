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27 Mayıs 2018 16:16

(Özel) Bayrampaşa’da domates yüklü kamyon devrildi

Antalya’dan Bayrampaşa meyve ve sebze haline domates getiren kamyon, Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

(Özel) Bayrampaşa’da domates yüklü kamyon devrildi

27 Mayıs 2018 16:16

Tonlarca domates yola saçılırken, yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Antalya’dan meyve ve sebze haline domates getiren 03 LV 99 plakalı kamyon sürücüsü Fedai S.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrildi. Devrilen kamyon, bir üst geçidin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucunda ise kamyon sürücüsü Fedai S., hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekini sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza sırasında kamyonda bulunan tonlarca domates de yollara saçıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise devrilen kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.




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