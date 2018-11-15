(ÖZEL) Belediyenin temizlik görevlileri evde altı aydır kayıp olan altını buldu

Umudunu kestiği kayıp bileziğine ulaşan Cihan Mercan ise büyük sevinç yaşadı.

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde ikamet eden Cihan Mercan isimli vatandaşa bir buçuk yıldır düzenli olarak evde temizlik hizmeti veren Avcılar Belediyesi Temizlik ekipleri, ev sahibinin altı aydır aradığı ve artık umudunu kaybettiği bileziğini buldu.

Rutin temizlik çalışması yaparken yatak odasındaki bazanın altında bir adet altın bilezik bulduğunu belirten temizlik görevlisi Abbas Koyun, "Biz gittiğimiz evlerde her zaman bayram temizliği gibi detaylı temizlik yapıyoruz. Burada da bazanın altını temizlemek amacıyla yatağın altına eğildim. Yatağın tam ortasında altın bir bilezik buldum. Ev sahibi engelli çocuğuyla birlikte yasıyor. İkisi de eğilip doğrulamadığı için bunca zaman görememişler. Bulup kendisine teslim ettiğimde nerede kaybettiğini bile unuttuğunu söyledi ve çok mutlu oldu” dedi.

“Gittiğimiz evlerde bizi artık evlatları gibi görüyorlar”

Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak bir çok yaslı ve engelli bireylerin yasam alanlarına temizlik hizmeti ulaştırdıklarını ifade eden Koyun, daha önce de çok kez benzer durumlarla karşılaştığını, hizmet götürdükleri ev sahipleri ile aralarında önemli bir güven bağın oluştuğunu sözlerine ekledi. Koyun, "Gittiğimiz evlerde bizi artık evlatları gibi görüyorlar, kimse bizim kapımızı çalmazken siz bizim nazımı çekiyorsunuz diyorlar. Biz sadece temizlik yapmıyoruz. Onların hal hatırlarını soruyor, uzun uzun sohbet ediyoruz. Yalnız ve kimsesiz olduğunu düşünen çok insan var. Asıl işimiz onlara yalnız olmadığını, her zaman yanlarında olduğumuzu göstermektir. Biz işimizle bu nedenle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

“Kimsesizlerin kimsesiyiz”

“Kimsesizlerin kimsesiyiz” anlayışıyla hizmet veren Avcılar Belediyesi Sosyal Yardım isleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip, 'Evde Temizlik' hizmeti yaşlı, kimsesiz, ekonomik durumu iyi olmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan aile veya bireylere 2017 Ocak ayından beri destek olmaya devam ediyor.