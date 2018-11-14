(Özel) “Berber” lakaplı torbacının kuşyemi kovasından uyuşturucu fışkırdı

Eyüpsultan'da narkotimler bir süredir peşinde olduğu “Berber” lakaplı torbacının evine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Kapıdaki saldırgan köpeği uyuşturarak daireye giren polis, kuş kümesindeki yem kovasının içerisine gizlenmiş çok miktarda ot esrar ve extacy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan'da bir süredir peşinde olduğu ve kuaförlük yapan “Berber” lakaplı torbacının yerini belirledi. Narkotimler, günlerce süren fiziki ve teknik takiplerin sonucunda torbacının uyuşturucu maddeleri evinin çeşitli yerlerine gizleyerek müşterilerine sattığını tespit etti. Tespitin ardından operasyon için düğmeye basan narkotik polisi, hazırlıklarını tamamladı. Harekete geçen narkotimler, Göktürk 1. Keklik Sokak'taki eve özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Saldırgan köpek uyuşturuculu iğneyle etkisiz hale getirildi

Operasyonda eve yaklaşan polis, kapının girişindeki kulübede saldırgan bir köpeğin olduğunu fark etti. Bunun üzerine veteriner ekipleri, uyuşturuculu iğneyle köpeği etkisiz hale getirdi. Ardından özel harekat polisinin koçbaşıyla kapısını kırdığı eve giren narkotimler, hassas burunlu köpekle evde bir süre arama yaptı. Evi didik didik arayarak altını üstüne getiren polis, köpek kulübesinin ardından evin ek bölümündeki kuş kümesinde arama yaptı.

Kümesteki yem kovasından uyuşturucu fışkırdı

Kümeste de detaylı arama yapan polis, bazı yerlerde de narkotik köpeğini kullandı. Köpeğin kümesteki bir kovaya aşırı tepki vermesi üzerine polis, içerisindeki yemleri dökmeye başladı. Yemler döküldükçe kovada siyah çanta gören tim, içini açtıklarında şeffaf poşetlerde satışa hazır çok miktarda “skunk” diye tabir edilen ot esrar ile çok sayıda extacy hap ele geçirdi. Ele geçirilerek sayılan maddelere polis tarafından el konuldu. Yine evde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek bulundu.

“Berber” lakaplı torbacı tutuklandı

Öte yandan operasyon esnasında eve gelen “Berber” lakaplı Uğur H. (28) ise narkotimler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen torbacı ardından ifadesi alınmak üzere şubeye götürüldü. Burada sorgulanan Uğur H., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.