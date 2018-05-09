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09 Mayıs 2018 09:03

(Özel) Beşiktaş’ta hırsızlar 75 bin liralık motosikleti böyle çaldı

İstanbul Beşiktaş’ta motosikletle gelen kasklı 2 hırsız, park halindeki 75 bin liralık motosikletin direksiyon kilidini kırarak saniyeler içerisinde çaldı.

(Özel) Beşiktaş’ta hırsızlar 75 bin liralık motosikleti böyle çaldı

09 Mayıs 2018 09:03

Hırsızların rahat tavırları "bu kadarına da pes" dedirtirken, yaşananlar kameralara yansıdı.


Olay, geçtiğimiz 13 Nisan Cuma günü saat 07.50 sıralarında Beşiktaş Türkali Mahallesi Ihlamurdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evine gelen Bestami Köse, 75 bin lira değerinde olan 34 UR 9587 plakalı motosikletini bankanın önüne park etti. Sabaha karşı ise motosikletli ve kasklı 2 hırsız, park halindeki motosikletin yanına geldi. Üstüne çıkarak direksiyonun kilidini kıran hırsızlar, saniyeler içerisinde motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların rahat tavırları "bu kadarına da pes" dedirtirken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.



Yanlarından geçen vatandaşları umursamadılar


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletli ve kasklı 2 hırsız park halinde motosikletin yanına geliyor. Hırsızlardan biri motosikletin üstüne çıkarken diğeri de geldikleri motosikletin üstünde bekliyor. O esnada hırsız motosikletin direksiyon kilidini kırmaya çalışıyor. Hırsızlar yanlarından geçen vatandaşları umursamadan motosikletin kilidini kırmaya devam ediyor. Bir süre sonra kilidi kıran hırsızlar motosikleti çalarak kayıplara karışıyor.


Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.




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