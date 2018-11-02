(Özel) Beşiktaş'ta hırsızlar motosikleti benzini bitince çalamadı

Beşiktaş'ta 2 hırsız park halindeki bir motosikleti vatandaşların gözü önünde itekleyerek çaldı. Kameralara yansıyan olay sonrası, sahibi motosikletini sadece 50 metre ileride buldu. Hırsızların motosikleti, içerisinde benzin olmadığı için çalıştıramadıkları ve çalamadıkları anlaşıldı.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş'ta meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde biri motosikletli diğeri yaya gelen 3 hırsız sokağa geldi. Çevreyi kolaçan eden hırsızlardan ikisi, park halindeki motosikletin kilitlenmediğini fark etti. Bunun üzerine hırsızlar motosikleti çalmak için harekete geçti. Ancak sık sık sokaktan geçen vatandaşlar ve araçlar nedeniyle her defasında uzaklaşan şahıslar, bir süre sonra geri geldi. Kısa bir süre sonra da motosiklet hırsızlar tarafından çalındı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Depoda benzin olmayınca bıraktılar

Hırsızlar ilk başta gidonu bile kilitlenmemiş motosikleti itekleyerek götürdü. Bir süre sonra da üstüne binen hırsız, bir yandan motosikleti çalıştırmaya çalıştı diğer yandan da kamera açısından uzaklaştı. Sabah saatlerinde evinden çıkınca motosikletini göremeyen sahibi ise sadece 50 metre ileride motosikletini park edilmiş halde buldu. Ne olduğunu anlamaya çalışan adam, kamera görüntülerini inceleyince motosikletinin hırsızlar tarafından çalındığını ancak çalıştıramadıkları için bıraktıklarını anladı. Kendisini de motosikletini çalıştıramayınca deposunda hiç benzin olmadığını fark etti. Sahibinin benzin almaması sayesinde motosikleti çalınmaktan kurtuldu.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, talihsiz hırsızları yakalamak için inceleme başlattı.