(Özel) Beşiktaş’ta kaldırıma çarpan kamyonet takla attı: 2 yaralı

Kendi imkanlarıyla kamyonetin içerisinden çıkan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Beşiktaş Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kamyonet sürücüsü Abdülkerim Köysu, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yola devrildi. Kamyonetin içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar kendi imkanlarıyla kamyonetin içerisinden çıktı. Kaza sonucu cadde üzerinde yoğun trafik oluşurken, olay yerine sağlık, polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavileri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çekici ise yola devrilen kamyoneti kaldırarak caddeyi trafiğe açtı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Olayı anlatan görgü tanığı Emre Çekil, "Bir sesle uyandık. Aşağıya indik, baktık ki araba takla atmış. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıkmış. Durumları iyiydi, fazla bir şeyleri yoktu. Sadece kolunda falan hafif sıyrıklar vardı" dedi.