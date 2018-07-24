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24 Temmuz 2018 08:57

(Özel) Beşiktaş’ta kanalizasyon kanalına düşen köpek kurtarıldı

Beşiktaş’ta kanalizasyona düşen köpek, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

(Özel) Beşiktaş’ta kanalizasyon kanalına düşen köpek kurtarıldı

24 Temmuz 2018 08:57

Köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.


Beşiktaş’ta geçtiğimiz hafta bir köpek kanalizasyona düştü. Köpek sesinin geldiğini fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen Beşiktaş Çevre ve Kentsel Arama Kurtarma Derneği ekipleri, köpeği üç bacanın arasında hareket halinde buldu. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında köpek düştüğü kanalizasyondan kurtarıldı.


Kurtarılan köpek kontrol altına alınırken, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köpeğin kurtarılma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Köpeğin kuyudan çıkarılışı ve yaşanan sevinç ise Beykoz’da yaşanan ’Kuyu’ köpek olayını akıllara getirdi.




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