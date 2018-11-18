(Özel) Beşiktaş'ta kaza yapan annesini gören küçük kız, gözyaşlarına boğuldu

Balmumcu'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli bir sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaralanan kadını gören küçük kızı ve motosikletli gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre evinden çıkan kadın yolun karşısında markete giderek alışveriş yapmak istedi. Kadın bulvara geldiğinde dalgın olması nedeniyle kırmızı ışıkta yolun karşıya geçmeye çalıştı. Kadına o sırada Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan Erdinç Çekiç idaresindeki 34 BD 7428 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kadının kızı ve motosikletli gözyaşlarına boğuldu

Öte yandan kaza sonrası babasıyla evden çıkan kadının küçük kızı, annesini yaralı halde yerde yatarken görünce gözyaşlarına boğuldu. Motosikletlinin de gözyaşlarının tutamadığı kazada, küçük kız bir kadın tarafından, “Korkma yavrum her şey iyi olacak” diye teselli edilirken, motosikletli genç ise vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Bir süre aksayan trafik daha sonra normale döndü.

“Kadın dalgındı, motosikletli bir anda çarptı”

Kazayı gören Ferhat ismindeki motosikletli kurye ise, "Kadın bayağı dalgındı zaten. Karşıya geçerken motosikletli korna çaldı, zaten motorcu frene asılır, asılmaz motosiklet kaydı kaskıyla beraber çarptı. O esnada kadın da yere düştü. Kadın bence şok geçiriyor, başka hiçbir şeyi yok. Çocuğu yanında yoktu, ben de karşı tarafta bekliyordum” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.