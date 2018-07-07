(Özel) Beyazıt esnafına dadanan hırsız kameralara yakalandı

Saniyeler içinde çanta dolu poşeti çalarak uzaklaşan hırsızlardan biri, bu kez güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, 2 Temmuz günü Fatih Saraç İshak Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beyazıt’ta bulunan pasajda bir ay içerisinde 3 kez hırsızlık olayı yaşandı. Son olarak iş hanının üçüncü katındaki bir çanta toptancısına müşteri gibi gelen şahıs, bir anlık boşluktan faydalanıp kadın çantalarının bulunduğu poşeti çalarak saniyeler içinde olay yerinden uzaklaştı. Duvarın içine monte edilmiş güvenlik kamerası hırsızlık anlarını saniye saniye kaydetti.

"Bu ay 3 kere oldu"

Hırsızlık anını anlatan iş yeri sahibi Melih Oral, "Depodan buraya mallar geliyor. Bu arkadaşlar burada müşteri gibi geziyorlar. Boşluğunu buldukları zaman alıp götürüyorlar. Bu ay 3 kere oldu. Eskiden hırsızlıklar gece yarısı oluyordu. Şimdi gündüz vakti Beyazıt’ta nereye ne bıraksan durum bu. Birçok esnaf bu durumdan şikayetçi. Bunlar ekip halinde geziyorlar. Müşterimizin siparişi vardı. Bir poşet dolusu bayan çantası çalındı. Değeri 3 bin 500 TL’ydi. Anlık bir durum. Biz buradan içeriye giriyoruz. 4-5 saniye geçmiyor. Adam gelip sırtlayıp götürüyor" dedi.

Hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iş merkezinde çalışan esnaflar koridorda bir süre dolaştıktan sonra dükkanlarına giriyor. Mağazanın önüne koyulmuş çanta dolu poşetleri gören hırsı ise kimsenin olmadığı bir anda poşeti alarak merdivenlerden aşağı iniyor.