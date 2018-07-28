Yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay gece saatlerinde Beylikdüzü’nde bulunan bir eğlence mekanının önünde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir mekana silahla girmeye çalışan kişi, mekanın korumaları tarafından içeriye alınmadı. İçeriye alınamamasına sinirlenen şahıs kapıdaki görevlilerle tartışmaya başladı. Bir süre sonra taraflardan birisi belindeki silahı çıkarıp tehditler savurdu. Olayı çevredeki diğer esnaflar da görüp müdahalede bulundu. Kısa süre sonra olay yerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri geldi. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu kişiyi silahı ile birlikte alarak polis merkezine götürdü. Polisin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan o anlar ise mekanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.