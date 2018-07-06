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06 Temmuz 2018 04:08

(ÖZEL) Beylikdüzü’nde motosiklet kazası: 1 ölü

Beylikdüzü’nde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda motosiklet ile bariyerlere çarpan 21 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

(ÖZEL) Beylikdüzü’nde motosiklet kazası: 1 ölü

06 Temmuz 2018 04:08

Çok hızlı olduğu iddia edilen motosiklet kaza yerinden yaklaşık 200 metre fırladı.


Kaza, 01.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kumcular Yolu Caddesi Ambarlı Limanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, çok hızlı olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Ayhan Çetin’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda motosikletiyle birlikte bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ayhan Çetin yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayhan Çetin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Motosiklet kaza yerinden 200 metre fırladı


Kaza yerinde olası başka bir kazayı önlemek için polis ekipleri önlem aldı. Kazayı duyan Ayhan Çetin’in yakınları olay yerine eldi. Çetin’in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ayhan Çetin’in cenazesi ambulans ile morga kaldırıldı.


Motosiklet kaza yerinden çekici ile kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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