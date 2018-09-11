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(Özel) Beylikdüzü'nde yolcu minibüsü sürücülerinden vatandaşa dayak kamerada

Beylikdüzü E-5 yan yol mevkinde iddiaya göre otomobil sürücüsü ’yol verme meselesi’ yüzünden iki minibüsçünün saldırısına uğradı.

Beylikdüzü E-5 yan yol mevkinde iddiaya göre otomobil sürücüsü 'yol verme meselesi' yüzünden iki minibüsçünün saldırısına uğradı. Yaşanan anlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


Minibüsçülerin E-5 yan yolda hususi araç sürücüsünü darp ettiği anlar geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde yaşandı. İddiaya göre, yolcu minibüslerinin durak alanında minibüs sürücüleriyle hususi araç sürücüsü arasındaki 'yol verme' tartışması yüzünden başlayan olaya bir süre sonra başka bir minibüs şoförü de dahil oldu. Yaşanan olay sonrası grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.


Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde minibüs sürücüsü ile araç sürücüsünün tartışması görülüyor. Görüntülerin devamında ise iki yolcu minibüsü sürücüsünün birkaç metre gidip duran araç sürücüsünü darp etmesi ve başka birinin araya girip kavgayı ayırması da yer alıyor.

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