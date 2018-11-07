(Özel) Beyoğlu'nda ayakkabı hırsızı kamerada

Beyoğlu'nda iki gün arayla bir apartmana dadanan iki hırsız, 10 çift ayakkabı çaldı. Elinde kesici aletle hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameralarına yansırken, vatandaşlar hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyor.

Olay, Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde gerçekleşti. Apartmanda oturan vatandaşlar iki gün arayla kapıya bıraktıkları ayakkabıların kaybolmasının ardından güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Apartmana dadanan iki ayrı hırsızın iki gün arayla dairelerin önünde bulunan ayakkabıları çaldığı anlaşıldı. Hırsızlık olayının yanı sıra şahısların elinde kesici bir alet olması da vatandaşları daha da korkuttu. Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde bir şahsın apartmana girdiği ve ayakkabıları çalarak kaçtığı görülüyor. Diğer bir günde ise bir başka hırsızın aynı apartmana elinde kesici aletle girerek ayakkabıları kontrol ettiği ve alıp kaçtığı görülüyor. Toplamda on çift ayakkabı çalınırken, vatandaşlar hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyor.