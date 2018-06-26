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26 Haziran 2018 09:13

(ÖZEL) Beyoğlu’nda bir binada mahsur kalan yavru martı itfaiye tarafından kurtarıldı

Beyoğlu’nda 3 gün boyunca boş bir binada mahsur kalan yavru martı, duyarlı bir vatandaşın dikkatiyle itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

(ÖZEL) Beyoğlu’nda bir binada mahsur kalan yavru martı itfaiye tarafından kurtarıldı

26 Haziran 2018 09:13

İtfaiye ekiplerine haber veren Yunan asıllı Türk vatandaş, kurtarılan yavru martıyı sahiplendi.


Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Sıraselviler Caddesi’nde bulunan kullanılmayan binanın 5. katında, bir yavru martı 3 gün boyunca mahsur kaldı. Binanın boş olması nedeniyle mahsur kaldığı fark edilemeyen yavru martıyı, karşı apartmanda oturan Yunan asıllı Türk vatandaş Orlando Markapolis fark etti. Duyarlı vatandaş yavru martının binada mahsur kaldığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekilerin meraklı gözleri arasında yavru martıyı mahsur kaldığı boş binadan kurtardı.


Daha sonrasında yavru martıya sahip çıkan Markapolis, "Kuş sokak kuşu. 2 gündür orada duruyordu. Bu 3’üncü günüydü. İtfaiye ekiplerini çağırdım. Şimdi bakacağız" dedi.


Kurtarıldıktan sonra yavru martıya su ve yem getiren duyarlı vatandaşı, çevredeki vatandaşlar da tebrik etti.




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