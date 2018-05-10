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10 Mayıs 2018 10:44

(Özel) Beyoğlu’nda narkotik uygulamasında hareketli dakikalar

Beyoğlu Dolapdere’de uygulama yapan narkotimleri şüphelendikleri bir aracın önünü kesip durdurunca hareketli dakikalar yaşandı.

(Özel) Beyoğlu’nda narkotik uygulamasında hareketli dakikalar

10 Mayıs 2018 10:44

Polis, neye uğradığını şaşıran sürücü ile şahsı ve aracı didik didik aradı.


Beyoğlu Dolapdere Irmak Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde narkotik uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, seyir halindeki bir araçtan şüphelendi. Sürücünün hareketlerini takip eden tim, yanına yaklaşan bir şahsın ondan uyuşturucu madde istediğini fark etti. Bunun üzerine harekete geçen tim, otomobildeki sürücüyü ve araca yaklaşan şahsın önünü keserek durdurdu.



Hareketli dakikalar yaşandı


Haraketli dakikaların yaşandığı olayda sürücüyü indiren polis, aracı ve şahsın üstünü didik didik aradı. Sürücüden uyuşturucu madde isteyen şahsında üstünü arayan polis çevrede de bir süre arama yaptı. Yapılan aramaların ardından uyuşturucu maddenin atıldığını anlatan polis, şahısları serbest bıraktı.




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