(Özel) Beyoğlu'nda yol çöktü, cip içerisine saplandı

Cihangir'de yoğun yağış nedeniyle bir sokaktaki yolda çökme meydana geldi. Sabah evden çıkarak işe gitmek isteyen kadın cipi yola saplanınca şoke oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini sürdüren yoğun yağış sonrası Beyoğlu Cihangir'de bir sokaktaki yolda çökme meydana geldi. Sabah saatlerinde eşiyle birlikte evinden çıkarak işe gitmek isteyen veteriner Burcu ve Görkem Gündoğan çifti, araçlarını görünce şoke oldu. Yağış nedeniyle önceden de çalışma yapılan bölümde çökme olduğunu gören çift, ciplerinin ise içerisine sağlandığı gördü. Bunun üzerine çift durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

“Aracım gömülmüş vaziyette”

Aracının kurtulmasını bekleyen Burcu Gündoğan, “Sabah evden çıktım, yolun çöktüğünü gördüm. Çekici çağırdım, şu an bekliyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Ne arkaya ne de önce gidebiliyorum. 2 gün önce burada yol çalışması yapıldı. Sonuç bu. Aracım gömülmüş vaziyette. Sabahtan beri bekliyoruz” dedi.