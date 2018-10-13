(Özel) Bilim şenliğinde muzla piyano çaldılar

İstanbul: STEM Bilim Şenliği'nde muzları piyano tuşları olarak kullanan öğrenciler hem öğrendi hem de eğlendi. Muzların bir devre sistemi üzerinden bilgisayara bağlanarak piyano tuşu olduğu etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.

Öğrencilerin yenilikçi bireyler olarak yetişmesi ve küçük yaşlardan itibaren bilimsel faaliyetlere ilgilerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi işbirliğinde gerçekleşen İstanbul: STEM Bilim Şenliği birbirinden renkli etkinlilerle devam ediyor. Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen şenlikte muzların piyano tuşları olarak kullanıldığı etkinlik ise dikkat çekti. Şenlikte, bir devre sistemiyle bilgisayara bağlanan muzlar, öğrencilerin bestelerini oluşturmasını sağladı. Etkinlikte öğrenciler, iletkenliğinden faydalanılan muzlarla bilgisayar üzerinden piyano çaldı. Şenliğe katılan öğrencilerin hem eğlendiği hem de öğrendiği etkinlik ise renkli görüntüler oluşturdu. Muzlarla her öğrencinin kendi bestesini oluşturduğu etkinlik, şenliğe katılan öğrencilerden oldukça ilgi gördü. 4007 Bilim Şenlikleri Destek Programı kapsamında TÜBİTAK'ın da desteklediği şenlikte robotik ve kodlama, akıl oyunları, resim astronomi atölyeleri gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Öğrencilerin ilgi gösterdiği şenlik bugün sona eriyor.

"Çok şaşırıyorlar ve seviniyorlar"

İletkenliği olan tüm meyvelerden ses çıkartabildiklerini belirten Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi'nde müzik öğretmenliği yapan Elçin Değer Biricik, "Dünyada eğitim sisteminde STEM diye bir uygulama başlatıldı. Bu fen matematik ve aynı zamanda sanatı da içine alan bir eğitim sistemi çok yönlü bir sistem. Bugün çocuklarımızla teknolojik bir arayüz kartını kullanarak muzları bu karta bağlayarak ve bilgisayar üzerinden muzlarla piyano atölyesini yaptık. Çocuklarımızın ilgisinden çok memnunum. Olumlu olumsuz görüşlerini soruyoruz çocuklarımıza şimdiye kadar hiç olumsuz bir dönüş almadık. Hepsi çok heyecanlılar. Çocuklara soruyorum 'muzdan ses çıkar mı?' diye, yüzde 99 hayır diyor, ama sonradan çıktığını gördükleri zaman gerçekten çok şaşırıyorlar ve seviniyorlar" dedi.

"Meyvelerin ses çıkarabileceğini hiç düşünmemiştim"

Deneme şansı olan herkese meyvelerle güzel müzikler oluşturmayı önerdiğini belirten Ayris Kurukahveciler, "Bugün meyvelerle müzik çalmayı öğrendim. Buraya gelmeden önce meyvelerin ses çıkarabileceğini hiç düşünmemiştim. Çok değişik ve eğlenceli geçiyor, elektrikle ilgili bir şey" diye konuştu.

"Meyvelerle birlikte piyano çalmak garip ve eğlenceliydi"

Meyvelerle ilk defa piyano çaldığını söyleyen Efe Nazmi Turan, "Burada olmak güzel bir duygu. Meyvelerle birlikte piyano çalmak garip ve eğlenceliydi. Meyvelerin nasıl ses çıkardığını öğrendim. Daha önce görmemiştim, zevkli olduğunu öğrendim tavsiye ederim" şeklinde konuştu.