Yüzlerce özel gereksinimli bireye ulaşmanın hedeflendiği proje yüzleri güldürüyor.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Aydın Üniversitesi Dentaydın Diş Hastanesi iş birliği ile hayata geçirilen” Bir engelde diş olmasın projesi” kapsamında engelli bireyler diş taramasından geçirildi. Aileleriyle birlikte araçlarla diş hastanesine getirilen özel gereksinimli bireylere yapılan ilk muayenenin ardından tedavi süreçleri için gün verildi. Diş hekimleri, muayene sonrası ailelere ve engelli bireylere diş sağlığı ve diş fırçalama tekniği hakkında bilgiler verdi. Aileler ise aldıkları ücretsiz hizmet için belediyeye teşekkür etti.

Engelli bireylere ücretsiz tedavi

Projeye ilişkin bilgiler veren Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ali Onur Baştuğ,”Beylikdüzü sınırları içinde yaşayan bireylerimizin toplumsal sosyal ve diğer problemleri hususunda bazı sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. "Bir engelde diş olmasın"projemizin adı. Beylikdüzü Belediyesi ve Aydın Üniversitesi Dentaydın ile birlikte yürüttüğümüz bir proje. İlçemizde ağız ve diş sağlığı konusunda sorun yaşayan tespitini yaptığımız bireylerimizi Büyükçekmece’de bulunan Dentaydın Diş Hastanesi’ne getiriyoruz, burada bir katı bize tamamen kapatıyorlar. İlk tetkiklerden sonra bir liste çıkarılıyor ve bir bütçe oluşturuyor. Buda sosyal sorumluluk projesi kapsamında ailelere herhangi bir ücret yansıtılmadan ücretsiz olarak yapılması öneriliyor” dedi.

"Bu bireyler için daha çok bakım gerekiyor"

Engelli bireylerin diş bakımlarının özenle yapılması gerektiğini ifade eden Diş Hekimi Nergis Karagöz,” Engelliler haftasında Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte böyle bir proje planlandı. Taramalarımızı bitiriyoruz. Tedavi ihtiyaçları listelenecek ve tedavilerine başlanacak. Daha sonra ailelere eğitim vereceğiz. Çünkü bu bireyler için daha çok bakım gerekiyor ” ifadelerini kullandı.

Kızının dişleriyle ilgili uzun süredir sıkıntıları olduğunu söyleyen Emine Hellek,” Diş bakımı yapıldı kızımın. Kızım down sendromlu. Ağzında dolgu ve kanal tedavisi yapılacak dişleri var. İnşallah gelip tedavileri yaptıracağız. Ağrıları oluyordu. Korktuğu için gelemiyorduk. İnşallah tedavi olacak. Beylikdüzü Belediyesi böyle bir hizmet verdiğini haber verdi bizde geldik” dedi.

Fatoş Deşer isimli anne ise, “Çok sevindik öncelikle belediyemizin böyle bir hizmet verdiğini duyunca geldik. Bizde gelmeyi düşünüyorduk. Çekim gerekecek, gün verilecek bize” diye konuştu.