(Özel) Bir yıl sonra aynı gişeye iki inatçı sürücü sıkıştı

Benzer bir olay yaklaşık bir yıl önce de aynı gişelerde yaşanmış, olay güvenlik kameralarına da yansımıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Kartal Samandıra gişelerinde meydana geldi. 22 FL 627 plakalı kamyonet, ve 34 NU 0378 plakalı otomobil sürücüleri, aynı gişeden geçmek için inatlaştı. İki araç da aynı gişeye girince, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Aynı gişeye sıkışan iki araç, polisin ve çekicilerin uğraşları sonucu kurtarıldı.

Aynı gişelerde yaklaşık 1 yıl önce de benzer bir olay yaşanmış, aynı gişeye girmeye çalışan iki inatçı sürücü, güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.