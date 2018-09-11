(Özel) Borca girerek aldığı otomobil, evinin önünden çalındı

Pendik'te bir vatandaşın, borca girerek aldığı otomobili, gece evinin önüne gelen iki kişi çalarak kayıplara karıştı. Otomobil sahibi Mehmet A. İse mağdur olduğunu belirterek, devlet büyüklerinden yardım istedi.

Olay, 21 Ağustos tarihinde, Pendik Esenyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A. yeni aldığı 41 AAP 058 plakalı otomobilini gece 01.00 saatlerinde evinin önüne park ederek evine çıktı. Park ettikten yaklaşık üç saat sonra, sokağa gelen başka bir otomobilden inen iki kişi, Mehmet A.'ya ait olan otomobilin yanına yaklaştı. İddiaya göre bir süre otomobilin etrafında tur atan şüpheliler, otomobilin kapısını açarak otomobile girdi.

Sokak üzerinde park halinde bulunan otomobile binen bir şüphelilerden bir tanesi, otomobille birlikte kaçıp kayıplara karışırken, diğer şüpheli ise geldikleri otomobile dönerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ise sokağın başına gelen şüpheli bir otomobilin içinden iki şahıs, Mehmet A.'ya ait olan otomobilin yanına giderken görünüyor. Aradan yaklaşık 10 dakika sonra, sokaktan koşarak gelen şüpheli bir şahıs otomobile binerek kaçıyor. Mehmet A.'ya ait olan otomobil ise şüpheli şahıs tarafından sürülerek kaçıyor.

“Bu otomobil benim ekmek teknemdi”

Otomobili çalınan, Mehmet A. İse akşam otomobilini park ettiği ve sabah kalktığında otomobilini bulamadığını belirterek, “Bayramın birinci günü, evimin önünde park halinde bulunan otomobilimi çaldılar. Gece saat bir gibi, otomobilimi kapımın önüne park ettim, sabah 9 gibi kalktığımda ise otomobilim kapının önünde yoktu. Hemen karakola gittim, ifademi verdim, kendi imkanlarım ile kamera kayıt görüntülerine ulaştım. Şu anda elimde sadece bir ruhsat kaldı. Bu otomobil benim ekmek teknemdi, pazara çıkacaktım, 9 bin TL borca girip aldım bu otomobili, elimde olamayan otomobilin şimdi parasını ödeyeceğim. Mağdur kaldım, dört tane çocuğum var, bu otomobil benim ekmek teknemdi. Ben devlet büyüklerinden, emniyet ekiplerimizden bu şahısların bir an önce bulunmasını ve otomobilimi geri almak istiyorum” dedi.