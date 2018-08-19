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19 Ağustos 2018 09:08

(ÖZEL) Bu da en küçük kurbanlık

Alibeyköy Kurban pazarındaki 3 yaşındaki 150 kiloluk minik dana, vatandaşların ilgi odağı oldu.

(ÖZEL) Bu da en küçük kurbanlık

19 Ağustos 2018 09:08

Pazarın 2 yaşında ve 1 ton 150 kiloluk en büyük kurbanlığı ’Paşa’ ve 150 kiloluk en küçük kurbanlık ’Kaplan’ birlikte ilginç görüntüler oluşturdu.


Eyüpsultan’da bulunan İBB Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ne kurbanlık almak için gelen vatandaşlar minik danayı görünce şaşkınlık yaşadı. 3 yaşındaki ‘Kaplan’ isimli dana, diğer danalardan yaş olarak büyük olmasına rağmen boy olarak küçük görünüyor. Kaplan isimli dananın diğerlerinden boy olarak farklı olduğunu gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Danasına olan ilgiden memnun olan Cumali Yılmaz, danasının annesi ölünce büyümesinin durduğunu söyledi. 150 kiloluk mini dana Kaplan, 6 bin 500 liradan alıcısını bekliyor.



"Yetim kaldığından böyle küçük kaldı"


‘Kaplan’ isimli minik dananın annesi vefat ettiği için küçük kaldığını söyleyen sahibi Cumali Yılmaz, “Annesi vefat etti. Yetim kaldığından böyle küçük kaldı. İsmi de Kaplan. Buna 6 bin 500 TL istiyoruz” ifadelerini kullandı.


İBB Kurban Alanları Genel Koordinatörü Adem Balyedi ise en büyük ve en küçük kurbanlıkları tanıtarak, "150 kiloluk kurbanlığımız 3 yaşında. Bu da 2 yaşında ve 1 ton 150 kilo. Aslında ufak olan diğerinin abisi. Kurban olmasında herhangi bir sakınca yok" diye konuştu.



"Paşa 1 ton 150 kilo”


2 yaşındaki Paşa isimli dananın sahibi Dinçer Tatar ise "Paşa 1 ton 150 kilo. Arkadaş ’bunun annesi ölmüş’ diyor ben de ’babası bakmamış’ diyorum ona. Paşa’yı eski bir müşterime 25 bine sattık” dedi.




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