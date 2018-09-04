Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 10:57

(Özel) Burası E-5 Karayolu değil İstiklal Caddesi

Taksim İstiklal Caddesi sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle adeta E-5 Karayolu’na döndü.

(Özel) Burası E-5 Karayolu değil İstiklal Caddesi

04 Eylül 2018 10:57

Trafiğin oluşması nedeniyle adeta kilitlenen caddede tramvayların gidemediği gibi vatandaşlar da yürümekte zorlandı.


Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi sabah saatlerinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle kilitlendi. E-5 Karayolu’na dönen caddede ilginç görüntüler oluştu. Raylı sistem üzerinden giden tramvayın durmasının yanı sıra polis ekipleri de trafikten nasibini aldı. Yayalara açık olan caddedeki vatandaşlar ise yürümekte zorlandı. Araçların arasından geçerek yürümeye çalışan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.


“E-5’den daha kötü durumda”


Caddedeki trafikte bekleyen bir sürücü, “Burası İstiklal Caddesi ama E-5’den daha kötü durumda. Her sabah bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Benim de aracım var burası böyle olmasın. Raylı sistemdeki araçlara yola veremiyoruz. Pazartesi günleri firma araçları da sipariş almaya gelince böyle yoğunluk oluyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç